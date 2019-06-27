台中治安怎麼了！兩兄弟被打到腎破腿斷 竟是「認錯人」

2019-06-27 20:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對分別就讀大一及高二的兄弟檔，日前凌晨唱歌後騎車返家途中，突遭4輛賓士車攔下被多名惡煞圍毆，兩人莫名其妙被打到腎破腿斷還有刀傷「覺得活不過今晚」，沒想到對方一陣質問後發現認錯人竟直接離去，滿身是傷的兄弟檔錯愕傻眼被送醫，讓不捨的姑姑臉書貼文感嘆「台中治安怎麼了」。

揮刀棍打 當下「覺得活不過今晚」

一名網友在臉書《三胞胎/四寶家/我是小涵媽》貼文，兩名侄子上周六（22日）晚間與朋友KTV唱歌，凌晨2點騎車回家時行經忠明路與忠明七街口時，突遭3、4台賓士車攔下毆打，戴著全罩式安全帽的兩人，哥哥因為死命拉著安全帽所以頭沒事，但腳斷了，腎破裂了，而弟弟因為安全帽被拉掉，耳朵上方有一個明顯的棍棒痕跡導致腦震盪，為了保護頭部，手骨頭也裂了，背部則有三處刀傷及全身的瘀青！

沒想到對方毆打完又強押兩人上車載至附近停車場狠狠拖下車，當時現場已經有更多人等著，此時其中一人掐著小侄子脖子說，要帶他去山上，好好的凌虐他！要讓他生不如死！至此兩個孩子都不知道到底做錯了什麼事！為什麼會惹來麻煩！

警清查賓士車、鎖定8名以上惡煞

接著對方問話，是否打著他們的名號在外招搖撞騙並打傷人，兩兄弟說不認識這個人，也沒有！對方這才發現「認錯人了」就再把兩人載回原處丟下離去，兩人才有機會打電話回家，住院期間兩名侄子恐懼地說：「姑姑，那時候真的覺得我們要死了。」每天都感覺度日如年，孩子每天都問姑姑，「警察有沒有打電話來？有沒有抓到人了？」

發文的姑咕在臉書上著「我卻只能忍著眼淚告訴他們，還好你們回來了！」「真的不敢想像，台中的治安怎麼這麼可怕？」警方今天則表示，已組成專案小組積極偵辦中，經清查起碼有4輛賓士車，鎖定8名以上惡煞涉案，將進一步通知到案釐清案情究辦。

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