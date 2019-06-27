受虐女童父母︰保母丈夫涉嫌重大應押

2019-06-27 16:58

［記者蔡淑媛／台中報導］台中太平1歲女童疑遭保母施虐重傷昏迷，案發第7天法院裁定郭姓保母羈押禁見，鄭姓丈夫仍因涉案程度不明，諭令限制出境，女童媽媽PO文「寶貝，妳看到了嗎？」爸爸說「現在羈押太晚了！」就怕2人早就串證、滅證，而且女兒的頭部重傷、手臂被扭斷，不太可能是保母能1人做到的「女兒之前好好的，怎麼可能，保母老公在家就傷痕累累」希望法院亡羊補牢，趕緊補全證據，別讓兇手逍遙法外。

女童爸爸說，他與前妻對於保母丈夫未被羈押感到氣憤，認為保母丈夫涉嫌重大，而且女童收托影片，感覺保母丈夫對女兒態度有問題，常常愛理不理，加保母夫妻育有1子，擔心保母羈押後仍不吐實，坦護丈夫，讓丈夫能在外繼續照顧兒子，甚至可能1人擔起罪責，希望法院能羈押保母丈夫，讓真相早日大白。

女童媽媽說，女兒現在傷勢仍不穩，現在保母被羈押是不夠的，保母丈夫涉嫌重大也應羈押禁見，目前女兒完成低溫療程，傷勢仍不穩定，她不敢離開醫院，寸步不離陪伴女兒，現在「保母部分一切交給司法」期盼司法還給女兒公道，「我也要為我兒以後每個孩子做改變！」希望別再有孩子受害。

女童爸爸說，女兒腦壓仍高、心跳還是只有70幾下，傷勢仍無好轉，雖然前妻上直播說醫師告知女兒最好的情形是癱瘓，嚴重則是植物人，陷入拔不拔管兩難，詢問大家的看法，但他「不考慮拔管，也還沒想到器捐，只要一線生機，期待奇蹟，絕不放棄！」

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