出門吃早餐獨留女嬰趴睡嗆奶亡 保母判賠200萬

2019-05-30 19:26

〔記者張文川／台北報導〕新北市陳姓女保母，去年3月在新店區住處幫高中女同窗照顧出生僅4個月的女嬰，餵奶後未幫她拍背就放她趴著睡覺，自己和老公出門送小孩和吃早餐，獨留女嬰一人在家50分鐘，女嬰趴睡期間嗆奶，無人及時發現，以致呼吸衰竭死亡；陳女已被依業務過失致死罪判刑2年、緩刑5年定讞，女嬰母親另提民事求償487萬元，台北地院今判陳女應賠償200萬元。可上訴。

事實上，雙方刑事上有達成和解，陳女願賠200萬元，並已支付35萬元，其餘165萬列為緩刑條件，須分期每月賠償1萬5000元給女嬰父母，若不履行就會被撤銷緩刑；但和解內容不包括民事，因此女嬰父、母各自提告，訴請民事求償共1000萬，北院今判應賠生母200萬元，父親方面還在北院審理中。

判決指出，陳姓領有保母技術士證，和女嬰的黃姓母親是高中同學，也是多年好友，陳女向法官說，由於黃女工作繁忙，她出於好意代為照料，每週5天24小時照顧只酌收5000元，從女嬰滿月不久就開始帶她，簡直視如己出，不但常自費買東西送她，丈夫和兒女也把她當做自家人，只因她一時疏失造成不幸，事發後自責不已，每天祈禱她在天國當快樂小天使，對同學夫婦也是多次道歉，甚至在調解時下跪道歉，對方仍求償1000萬元，遠超過她的負擔能力。

由於女嬰母親先前就曾叮嚀陳姓保母，不要讓女兒趴著睡，但陳女卻未照辦，尤其氣結。

判決指出，去年3月2日上午8時許，陳女餵女嬰喝奶後，未幫她拍背，10分鐘後獨留女嬰在家中趴睡，與丈夫一起離家送小孩去幼稚園，再去早餐店用餐，使女嬰一人在家獨處50分鐘，睡覺時嗆奶，以致呼吸衰竭死亡。台北地檢署認定陳女沒有必須離家的急迫性，有重大過失，依業務過失致死罪嫌將陳女起訴。

陳女認罪，台北地院採簡式判決，一審輕判6月可易科罰金，檢方認為判太輕，且陳女並未積極洽談和解，上訴二審；北院二審合議庭認為一審未考量陳女違反義務的程度、犯後態度，量刑過輕，因此改判2年，但陳女二審時與家屬達成200萬元的刑事和解，並先行支付35萬元，因此給予緩刑5年機會去工作賺錢賠償，刑事就此定讞。

民事求償的部分，女嬰母親原本求償580萬元，後來降至487萬餘元，包括撫養費187萬、精神慰撫金300萬，但法官認為兒童養育教育費應與父母年老時的撫養費相抵，判陳女不須賠償187萬元撫養費，且保母年收入僅32萬，300萬慰撫金也過高，因此判應賠200萬元。

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