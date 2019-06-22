台中1歲女童疑遭保母虐待腦出血 嚴重恐終身癱瘓

2019-06-22 15:52

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中又發生疑似保母虐嬰事件！台中一名家長Son Ja在臉書悲慟PO文痛訴1歲女兒遭到保母虐待重傷，造成嚴重顱內出血、左臂送醫，昨天緊急送醫開刀取出血塊，目前昏迷指數3，生命垂危，由於傷勢太嚴重，醫師擔心可能無法清醒或中重度殘障；社會局指出，這名保母是3月剛領合格證照的新手保母，對於傷勢如何造成均表示不知道，警方已經介入調查。

台中市社會局表示，疑似施虐的保母在今年3月領有保母合格證照，5月全日24小時托嬰女童，保母稱要幫女童洗澡時發現一直叫不醒就立刻送醫，對於女童的傷勢都稱不知道，社會局已經介入調查，目前還無法判定，也由於女童傷勢嚴重，檢警也已經介入調查，一旦確定，將會依照兒少法處托育人員6萬元到30萬元罰款，並公布托育人員姓名，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作，另外也要面臨相關刑責。

這名女童在昨天被郭姓保母送到中國醫藥大學附設醫院急診就醫，到院時已經昏迷不醒，腦傷嚴重，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血、左前臂骨折，緊急開刀取出血塊，但腦傷嚴重傷及腦神經，術後昏迷指數仍是3，在加護病房觀察治療，近幾天是關鍵期，而外傷部分在臉部及胸都有瘀傷。

中國附醫兒童神經內科醫師張鈺孜指出，女童硬腦膜下出血及視網膜出血，常發生像是用力甩動嬰兒頭部、或是丟到床上造成的傷勢，因此像虐兒情事並通報相關機關。

Son Ja在臉書PO上心碎文「自己的孩子自己顧～電視發生褓姆虐兒事件，活生生也發生在我女兒身上～如今顱內出血開刀完了，醫生說斷了什麼～終身什麼～～奉勸大家。自己的孩子自己顧～自己的孩子自己顧啊！」

Son Ja說，目前孩子在加護病房，到今天凌晨還是危險期，全身插管看了心疼萬分！醫生說如果救好了，終身半身癱瘓，不是左半部就是右半部，心力交瘁，不敢睡，精神與體力都是折磨！上帝，懇求醫治我孩兒！

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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