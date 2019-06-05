再傳虐童！1歲半男嬰哭鬧 竟遭保母「膠帶封嘴」

2019-06-05 20:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中再傳保母虐童案，台中一名家長將1歲半的兒子送托北屯居家保母夜間接嬰，卻被掐雙頰造成嚴重抓傷，還曾被用膠帶貼嘴，家長將虐童一事貼在臉書《靠北保母》，並通報社會局，社會局查訪初步研判，該名居家托育人員涉及不當托育行為，已嚴重影響兒童的收托權益，明天（6日）將依兒少法廢止該名托育人員的居家托育服務登記，未來該員不得再從事居家托育服務。

北屯一對陳姓夫妻指控，去年底將一歲半的龍鳳胎兒子委由林姓保母夜間托育，卻遭保母用膠帶封嘴、腿部被撞傷、臉被蚊子咬，但夜間保母難找只能持續托育，但後來又發生尿布剪一半塞在原來的尿布裡、太久沒換尿布導致紅屁屁，甚至兒子睡在床邊翻滾跌到床下，保母也說不會很高沒關係。

家長說，上月28日兒子臉被嚴重抓傷，保母竟謊騙兒子想要搶奶瓶不慎弄到自己，最後一再質問下，才說是因為兒子哭鬧吵到她的孫子，其擔任健身教練的兒子竟掐臉頰噤聲，家長痛批「這是多麽殘忍的動作啊！」立刻停托通報社會局，盼不要再有其他寶寶受害！

社會局表示，3日接獲通報後調查，認為保母已涉及不當托育行為，嚴重影響兒童的收托權益，將依廢止其居家托育服務登記，未來不得再從事居家保母，另針對該保母的兒子對嬰兒的施虐，台中市家庭暴力及性侵害防治中心全力調查中，如調查屬實，將依兒少法第49條處以6萬至60萬元罰鍰，並公布姓名。

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