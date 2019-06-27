與銀行行員聯手阻詐 基警半年幫民眾保住802萬血汗錢

2019-06-27 12:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「蜜糖！我們明天聊聊」詐騙集團成員利用無所不用其極想騙取民眾的血汗錢，經常使用感情攻勢，讓許多單身或是失婚的女子落入陷阱，將辛苦大半輩子存下的積蓄匯出。所幸，受騙民眾前往銀行匯款時機警的行員，發現異狀會適時通知警方，請員警前來阻詐。基隆市警察局統計，1月至今，共成功攔阻14起詐騙案件，總金額802萬元。

基隆市警局刑警大隊表示，基隆市近半年來及時攔阻的詐騙金額最高為美金10萬元，5月下旬一名單身女子跑到台灣銀行說要匯款給自稱中國建商的男子，幸好行員機警通知警方到場，經警員解說之後，女子打消匯款念頭。

刑大副大隊長沈瑞坤說，詐騙集團手法日新月異，但最後一步都會要求被害人到銀行匯款，機警的行員們若發現異狀，立刻就會通知轄區警方到場，規勸匯款人，不要上當受騙，成效顯著；也感謝行員們積極協助，才減少民眾上當受騙的機會。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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