八郎ㄟ性命是金包銀…交警「八郎」報路況變空中網紅

2019-06-27 11:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局交通大隊每天安排執勤同仁與警廣連線播報路況，即時提供用路人最新道路訊息，今年愚人節值勤警員蔡整宜播報完路況，覺得當天該娛樂一下大家講了一則冷笑話，沒想到效果出奇的好，網友還幫他取了一個取自該則冷笑話的藝名叫「蔡八郎」，意外成了駕駛人每日期待的空中網紅。

交大大隊長林沐弘表示，與廣播合作主要是希望用路人每日上、下班時能夠隨時掌握路況，避免在尖峰時段因為有旅工路段或是其他突發路況，造成駕駛人上下班延誤，因此每日安排勤指中心四位執勤同仁輪流連線播報路況，並進行相關交通安全、法令新修訂的宣導，例如酒駕新制7/1即將上路等，藉機灌輸民眾交通安全正確觀念。

而蔡員今年愚人節當天播報路況後，想到會輪流播報路況的靜宜學妹，曾在連線中講了一個冷笑話，結果獲得好評，原本個性悶悶的他好像潛力受到刺激，骨子裡笑梗突然被開發出來，脫口問了主持人一個冷笑話，一對夫妻生了10個兒子，父母怕忘記孩子的名字，分別取一到十郎，請問哪個孩子最好命？

當時主持人猜不出來問答案是誰，結果答案是「八郎」，因為「八郎ㄟ性命，是鑲金又包銀」，當下也表示自己很喜歡唱台語歌「金包銀」，沒想到之後網友在廣播主持人臉書上熱烈回應，蔡八郎的藝名讓大家印象深刻，意外成了駕駛人每日期待的空中網紅。

蔡員最近輪值時又講了一個冷笑話，問了主持人請問青蛙、雞及鴨中，誰最會喝酒？結果答案是青蛙，因為「蛙沒醉、蛙沒醉，沒醉，請你不免同情我」，原來又是取自「酒後的心聲」台語歌詞中的諧音，依舊讓人捧腹；蔡員說，現代人的工作壓力大，開車中若又是遇到塞車等路況難免更會心煩氣燥，聽個冷笑話放鬆心情也不錯，更重要的是希望讓大家在上下班之際能夠有正面能量，迎接每天的工作挑戰。

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