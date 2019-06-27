彰化驚傳警員投資按摩店 地方常見馬伕來來去去

2019-06-27 10:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化傳出和美警分局大霞派出所劉姓警員違法投資泰式按摩店，正由檢調持續偵辦中，這家按摩店位於市區外環道上，地方時常有警方前來臨檢，但民眾也常見馬伕照常來來去去。

和美警分局分局長金秋華表示，劉姓員警從警25年，2014年因為升任巡佐調到該分局，先前在塗厝派出所服務，近1、2年調到大霞所服務，平日上班正常，下班時間與其它同仁互動較少。

而傳出劉員所違法投資的泰式按摩店，就在和美外環道上，附近一帶也有快炒、電玩店，但按摩店外觀就跟一般的透天厝並無不同，鄰近都是住家與商店，據地方人士指出，這家按摩店大約只開1、2年，據傳已換3位老闆，剛開幕時的生意比較好。

地方透露，這家按摩店的店內小姐，主要都是外籍為主，可以看到白牌車進進出出，應該就是馬伕在出入，但也常見到警方前來臨檢，昨天晚上按摩店還有在營業。

檢調昨天前往大霞派出所，對劉姓巡佐辦公桌櫃、租屋處進行搜索，同步也查扣相關證物，正由檢調針對觸犯貪污治罪條例部分，進行偵查。

彰化縣警局表示，因為劉員涉案情節嚴重，今天立即進行人事調整，和美警分局第一組組長、大霞所所長調整為非主管職，分別調秘書科警務員、鹿港警分局巡官，大霞所長由鹿港分局巡官蔡兆榮接任，和美第一組組長由鹿港分局第五組組長張有麟接任，至劉員將視檢檢察官偵結或法院裁定結果，如違法情節明確，將不排除記二大過免職處分。

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