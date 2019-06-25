見龍化工爆爭家產 兄遞狀阻弟參加和橋股東會

2019-06-25 13:51

〔記者溫于德／台北報導〕全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章2010年離世後，2個兒子為爭家產鬧得不可開交，甚至對簿公堂。據悉，大兒子廖振鐸今已委託律師赴台北地院遞狀，聲請禁止三龍（廖有章生前在英屬維京群島成立的企業）指派廖振鐸以外的人參加和橋公司（見龍另一關係企業）股東會，並請法院同意由廖振鐸代表三龍參加和橋股東會。

曾有媒體指出，見龍創辦人廖有章病逝當年，公司營收已超過新台幣600億元，獲利至少30億元。據悉，廖有章家產遺留給長子廖振鐸、次子廖文鐸，2兄弟身價超過百億元，但在廖有章死後，2人心結也逐漸浮上檯面。

本報去年9月則報導，廖振鐸提告指出，父親數年前在英屬維京群島成立三龍企業並任唯一股東，董事由父親與2兄弟一同擔任，成立目的是為投資見龍，而父親離世前考量他有能力處理三龍企業事務，指派他擔任執行長，但胞弟廖文鐸卻利用母親配偶身分，登記為臨時性遺產管理人並違法解任他三龍董事身分，提告請求確認母親與三龍間董事委任關係不存在已獲准，現已上訴高等法院二審。

據司法院法學資料檢索系統可知，廖振鐸在書狀痛批胞弟，為一己之私引導老母「僭」以三龍唯一股東身分，違法召開股東會、解任長子董事職務，再促老母違法自選為新任董事、行使三龍股東權利，嚴重影響公司營運。

但被告方抗辯，英屬維京群島法院在2011年8月底已裁定母親是唯一股東暨臨時性遺產管理人，三龍股東會才會解任長子董事職務，且台灣法律雖拒絕承認國外裁定，請求國內法院從寬、主動承認外國裁判。

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