楊木火控毀謗 黃士修：歡迎來告

2019-06-21 12:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕對於貢寮鹽寮反核自救會總幹事楊木火大動作提告，核能留言終結者創辦人黃士修高分貝回嗆，「歡迎來告」。他指出，在包括立法院公報、新聞報導上都曾看過楊木火有「民進黨立委陳歐珀辦公室顧問」的頭銜出現，他認為這已經很明白的事實。

黃士修也反批，過去所有提出關於核電的資料，都有引述資料來源，且都是登載在中央地調所、台電、原能會等處的公開資料，反而楊木火所提出說法，包括地震、地質這些問題，都拿不出證據，僅是依靠單一學者口頭說法，到底是誰在造謠？

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