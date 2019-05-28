馬英九、擁核團體聯手施壓 要韓國瑜等人交10萬份連署書

2019-05-28 10:53

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九與重啟核四公投領銜人黃士修今要求每位參加黨內初選的總統候選人在15天內收集10萬份核四公投連署書，且承諾當選總統後，制定核能減煤專法﹔馬更點名韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平等6位參選人，形同向黨內施壓，協助擁核團體公投連署。

馬英九、前行政院長江宜樺今早出席國民黨台北市議員羅智強等人舉辦的「重啟核四公車上路記者會」，馬英九表示，去年通過「以核養綠」公投，民意基礎不能違反，「以核養綠」就是「核綠共存」的意思，政府再推動2025非核家園，就完全是踐踏民意的作法。

馬英九認為，沒有核電就可能缺電，反核人士一直說核能很危險、核廢可以處理，但這都是過去概念﹔只要安全檢查做好，安全問題就不存在，核廢問題早有解決方式，在核四廠的貢寮山洞中可以存放2萬桶高階核廢料，可以使用40年，也有13個國家有核廢再處理技術。

江宜樺則指出，蔡政府總是說核四廠是馬政府時代封存，但當時就是民進黨發動內外所有攻勢去阻止蓋完的電廠運轉，之所以選擇封存而非廢棄就是要讓台灣保留一線機會，核四廠可以投入生產線，供應穩定電力。

黃士修則發表給國民黨所有總統候選人的公開信，痛批兩黨黨內初選進入白熱化，參選人眼中只剩民調，忘了國政才是勝選之本的道理。

黃士修強調，只要今年6月公投送不了件、7月成不了案，重啟核四公投等同確定脫鉤2020總統大選，同時宣告核一二三四死刑。2025非核家園名正言順成為全民共識，台灣將在五年內成為九成火力發電的高碳排、高空污的三流國家，他們將失去一切阻止悲劇發生的能力。倘若在6月中旬他們仍無法得到足量的重啟核四連署書，團隊將立即宣布以核養綠全員撤退，並銷毀所有連署書與委任書。

黃士修要國民黨參選人「拿出誠意」，只要100萬刁鑽的選民拒絕投票是玩真的，不受藍綠歸隊影響，就會成為輸掉選舉的關鍵。黃士修要求，每位參加黨內初選的總統參選人，在15天內達成以下條件之一：「收集10萬份核四公投連署書」或「收集5萬份核四公投連署書，且承諾當選總統後，制定核能減煤專法」。

黃士修說，根據《總統副總統選舉罷免法》，非依政黨推薦方式的總統候選人，必須在45日內收集近30萬份附身分證影本的連署書。所以，在15日內收集10萬份不用附身分證影本的核四公投連署書，這個條件並不為過。此遊戲規則，也包括無黨籍的前行政院長張善政、台北市長柯文哲，甚至民進黨籍的前行政院長賴清德以及所有想要挑戰蔡英文總統連任的可能參選人。

馬英九也呼應黃士修，邀請國民黨的總統候選人，包括韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等，一起出來支持重啟核四。

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