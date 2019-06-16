「頭痛砍腳對嗎？」 呂秀蓮聲援「救公投」

2019-06-16 22:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院擬於17日召開臨時會，處理公民投票法等法案；對此，前副總統呂秀蓮今赴立院青島東路門前，聲援發動「反惡法•救公投」活動絕食抗議的「以核養綠」公投領銜提案人黃士修；質疑「頭痛把腳砍掉這樣對嗎？」並提出公投應綁大選，不附身分證影本，及成立專職公投提案機構等3訴求。

民進黨立委柯建銘等67人14日提請立院召開臨時會，定於6月17日到7月5日，為期3周，預計將處理公投法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權等案；立法院長蘇嘉全17日上午將召集朝野協商，針對臨時會議程及日期進行討論，最快當天中午召開程序委員會，下午進行第一次會議。

對此，呂秀蓮表示，今天她不是以前副總統的身分前來支持，她和大家一樣，都是公投提案領銜人的身分，許多人說「今日香港、明日台灣」，但她認為是「今日香港、昨日台灣」，我們今天所有的一切，以前並沒有，但很遺憾，民進黨現在所有當權的人，沒有走過以前的辛酸路，卻回過頭來要通過公投法修法。

呂秀蓮指出，5月13日當天，她看到行政院的修法版本，要大家拿出身份證正反面影本，原本她已經非常憤怒，到立院去拜訪兩大黨團，提醒他們這是違憲，以為這樣善意提醒，知錯就能改，沒想到5月17日接到回報，在院會處理同婚專法時，民進黨趁著議會反對人數較少時，突然補了一槍。

呂秀蓮說，她希望明天民進黨團能夠摸摸自己的良心，想想多少民主先進為了爭取公民投票而犧牲，並強調3點訴求，第一，反對連署時要附國民身份證影本；其次，強烈支持公投應綁大選；第三，之前把公投審議委員會廢掉，造成諸多問題，呼籲從提案到整個過程，需要一個專責機構。

呂秀蓮強調，我們看到香港，大家都關心、都心疼，不要忘掉我們是從比香港目前更不好的狀況，花了很多的心血、犧牲才走到今天，我們當然不希望民主的果實，哪怕是用合法的手段，毀掉民主的成果，藍綠一起用和平理性、非暴力、講道理的方式來合作，希望所有的立委會摸著良心，做出最正確的決定。

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