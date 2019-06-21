反核人士不滿遭指散布謠言 控黃士修誹謗

2019-06-21 11:32

〔記者錢利忠、楊綿傑／台北報導］貢寮鹽寮反核自救會總幹事楊木火，不滿核能流言終結者創辦人黃士修所提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案理由書，內容竟提及「竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」等語，認為黃士修此舉已損害其名譽，今在曾任環保署副署長的律師詹順貴陪同下，赴台北地院對黃士修提起誹謗罪的刑事自訴。

黃士修則回嗆，「歡迎來告」，並表示在包括立法院公報、新聞報導上都曾看過楊木火有「民進黨立委陳歐珀辦公室顧問」的頭銜出現，也反指楊木火所提出說法，包括地震、地質這些問題，都拿不出證據，僅是依靠單一學者口頭說法，到底是誰在造謠？

楊木火表示，他並非民進黨的顧問，但黃士修所提出的核四商轉公投案理由書中的第4大點、第3段，卻提及「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」等字句。

楊木火指出，他長年關切追蹤，無非是為確保台灣免於核災恐懼，但黃士修信口誣指他散布多年謠言，卻未具體指出他究竟散布了哪些謠言？證據何在？他此次提告實乃情非得已，是為了捍衛公投的正當性，不要讓不實資訊混入公投理由書之中，誤導民眾連署。

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楊木火控毀謗 黃士修：歡迎來告

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