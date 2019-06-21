撞傷機師被索賠2百萬慰撫金 酒駕男：太高啦

2019-06-21 10:45

〔記者溫于德／台北報導〕陳男去年酒駕上路，卻因不勝酒力追撞前方大型重機，導致在中華航空擔任助理總機師的張姓騎士肋骨多處骨折。陳男事後遭判刑3月、得易科罰金9萬元確定；民事部分，陳男認為求償金額過高，且就精神慰撫金2百萬部分，也抗辯機師除薪資所得外，投資獲利頗豐，不應該超過10萬元。台北地院判陳男應賠償機師83萬餘元，可上訴。

機師提告主張，去年3月25日上午準備開車到桃園市上班，途經台北市信義區快速道路象山隧道時，遭酒醉陳男追撞，害他人車倒地，左側肋骨多處骨折、手肘和小腿擦挫傷。

機師告訴法官，車禍前在華航擔任助理總機師，職位僅次於總機師，且他平時經常健身運動，維持身體肌肉量與心肺功能，以維護飛航安全，但車禍後有2個月無法執勤，導致每月損失34萬餘元薪資，同時無法從事劇烈運動，加上擔心日後出現併發症，恐無法再擔任機師，因此要陳男為酒駕撞人負責，請求賠償醫療費、交通費、不能工作損失、精神慰撫金等，共292萬餘元。

陳男對於不能工作損與看護費用的計算方式有意見，並自承現為廣告代銷公司業務，月收約5萬元，機師對他請求的2百萬精神慰撫金顯然過高，希望法官駁回訴訟。

法官認為，陳男當下酒測高達0.39毫克，另函詢華航後確認機師車禍後請假44日，遭扣薪35萬餘元，因此認定機師不能工作損失為35萬餘元，此外，考量雙方學經歷後，認定陳男酒駕導致機師受有莫大痛苦，精神慰撫金應以30萬元為當，加上醫療費、看護費用等，判應賠償金額為83萬餘元。

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