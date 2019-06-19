體驗坐牢感覺... 酒駕再犯者參觀戒治所 沒人敢進去

2019-06-19 08:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕防止酒駕犯者又再犯，公路總局台中區監理所與法務部矯正署台中戒治所合作，讓酒駕再犯者至戒治所參觀，體驗坐牢的感覺，但參觀在監舍時，酒駕再犯者卻無人敢進去體驗。

台中監理所為矯正酒駕再犯者行為，進行加強講習教育，4月份曾帶領參加上課的酒駕再犯者參觀殯儀館，讓酒駕者看到一旦酒駕後，可能造成自己及無辜民眾傷亡的情形，由於成效不錯，昨天帶領35位酒駕再犯者，參觀台中戒治所。

當35位學員一進入戒治所，大門緊閉時，前後各有兩名員警陪同，還要進行金屬探測器探測全身，學員就顯得很緊張。

輔導員帶著學員參觀戒治教室，雖未進教室，但看到教室的窗戶上都設有鐵窗，如同真的進入監獄一般，很多學員表情很凝重。

戒治所的輔導員並帶著酒駕再犯者參觀監舍，並請酒駕再犯者進入監舍，並說明戒治所的監舍是陌生10人擠在同一舍房生活，共用沒有門的廁所，沒有名字，只有編號，失去隱私與自由，在裡面何時起床、吃飯、洗澡、睡覺等，全部都要按規定時間來。

當輔導員請學員們進入監舍，去體驗受刑人的感受時，35名酒駕再犯者，竟無人敢進去。

一名林姓學員表示，如果酒駕被關，要如何面對母親及老婆的淚眼，也好怕小女兒問自己去哪裡，真的不敢再酒駕了。

台中監理所表示，第一次酒駕只是上6小時課，若酒駕再犯就要實地教育，過去曾帶至創世基金會，今年四月到殯儀館，昨天則至戒治所，希望能給酒駕再犯者一些警愓。

台中監理所長劉英標表示，喝酒不開車、「酒駕零容忍」已成為社會共識，駕駛人請勿心存僥倖，以免害人害己，後悔莫及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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