偵破一銀盜領案揚名國際 波蘭司法高官訪北檢取經

2019-06-20 16:20

〔記者錢利忠／台北報導〕波蘭17日與我國簽署「台波刑事司法合作協定」後，成為歐洲第一個與我簽署此類協定的國家，波蘭司法部次長皮耶比亞克、國際合作暨人權司司長馬斯沃，為了解台灣司法實務運作狀況，隨即參訪有「天下第一署」美名的台北地檢署，並首度與偵破一銀盜領案而揚名國際的北檢檢察官李彥霖等人，進行意見交換。

第一銀行3年多前遭國際駭客集團盯上，爆發ATM盜領案，專案小組合作追嫌，比對電磁紀錄及數百支監視器畫面，順利逮捕安德魯等3嫌，找回7000多萬元贓款，成為國際間偵破類似案件的首例，偵辦一銀案的北檢檢察官李彥霖等團隊成員，事後也受歐洲檢察官組織邀請，遠赴荷蘭分享辦案過程及經驗分享。

為瞭解我國在網路犯罪、金融犯罪及電信詐騙等領域的預防、調查及訴追，以及司法人權保障等司法實務議題，皮耶比亞克、馬斯沃等人特地參訪北檢，並與李彥霖等優秀的檢察官們進行意見交換，北檢則由檢察長邢泰釗親自接見，並舉辦司法實務座談。

雙方分別就先前共同打擊犯罪案件互表謝意，包括我國人先前在波蘭涉組詐騙集團進行跨海電信詐欺一案等，並承諾未來將持續合作，進行包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及其實務見解、訴追犯罪及犯罪預防之資訊分享等廣義刑事司法互助事項，具體實踐台波雙方所簽署之司法合作協定。

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