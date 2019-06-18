誆引中資騙員工賣命 夫妻畫大餅詐騙

2019-06-18 22:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹聯展通訊負責人郭錦樺夫妻明知公司已山窮水盡，竟佯稱已從中國引進15億元資金，騙李姓男子擔任總經理，甚至以此畫大餅，騙李男幫忙墊支薪水給其他高階員工，最後共積欠835萬元後避不見面，新竹地檢署依詐欺罪嫌將夫妻均提起公訴。

郭錦樺與郭淑真為夫妻關係，分別為聯展通訊公司負責人及監察人。夫妻明知聯展於2015年間經營狀況窘迫，缺乏經營資金，亦無力支付員工薪資，竟由郭錦樺於當年4月7日，致電向李男佯稱：聯展已從中國引進資金新臺幣15億元，要擴張業務領域，發展機上盒的委託設計製造業務，欲以月薪25萬元聘用李男擔任聯展總經理。

李男被騙同意就職，負責籌組新團隊、管理、研發、銷售等業務。嗣後李男招募他人面試時，郭錦樺以同樣理由騙王男、劉男，讓2人同意以月薪14萬元及18萬元條件，分別擔任軟體研發主管及硬體研發主管，負責軟體開發及硬體開發業務。

2015年12月夫妻在新竹環球購物中心騙李說，因中國資金遭投審會及國安局凍結，要求李代墊王及劉的欠薪，事後郭錦樺再騙李說，已交付政治獻金10億元給有力人士，遭凍結的資金將解凍，李男信以為真，匯款給2人近百萬元。

郭錦樺於2016年2月騙李資金已解除凍結，目前以人頭帳戶轉帳中，要求李代墊王、劉欠薪，李再匯款約60萬元給2人，事後郭錦樺避不見面，3人始知受騙。

郭淑真則於李男等3人到職後，參與由3人及郭錦樺共同組成的LINE群組，並於其間指揮行事。然因聯展未按時足額給付3人薪資、代墊差旅費，至三人2016年6月離職時，共積欠李366萬元、王207萬元、劉262萬元。

郭錦樺坦承聯展沒有經營機上盒實績，辯稱有跟李說必須中國資金進來，且要有訂單才能支付薪水，是業績制，然始終無法提出中國15億資金等相關證明。

郭淑真辯稱沒有參與找3人進聯展，也不知道中國15億資金一事。然檢方認為，本案中該15億元資金顯係聯展經營發展的重要事項，郭淑真身為監察人兼股東，實際參與聯展經營，甚且對先生發展國際業務一事知之甚詳 ，唯獨對於中國15億元資金全然不知，顯有悖常情，為臨訟卸責之詞，不足採信。檢方將夫妻依詐欺得利、詐欺取財罪嫌提起公訴。

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