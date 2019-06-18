女網友指控「約會強暴」 陳男：她下體沒明顯傷勢

2019-06-18 22:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕被女網友指控約會並毆打性侵害的陳姓男子，今天下午回應記者說，女網友是倚靠在汽車旅館二樓的扶手，扶手斷掉而墜落一樓，還是由他將女網友送醫，女網友驗傷時，下體沒有明顯傷勢，處女膜完整，沒有陰道撕裂等性侵害傷勢，她身上的傷勢，也不是用手毆打的傷勢，至於其他細節，他不便多談，已經蒐證請律師處理，將對女網友提出妨害名譽告訴。

在台中市賣小籠包的陳姓男子，被女網友指控「約會強暴」，女網友還把傷勢照片傳到網路，指控陳男將她載到汽車旅館，之後毆打她，再把她性侵害得逞，陳男今天下午向本報記者回應說，很多細節他不便透露，但事情並非如此，這全都不是事實。

他不否認帶女網友到汽車旅館，但沒有毆打性侵之事，他說，當時兩人起爭執，但爭執原因不便透露，女網友倚靠二樓的樓梯扶手，扶手斷掉而摔到一樓，她身上的傷勢，並非用手打的傷勢，「用手打不可能那些傷」，另外，女網友身上亦無性侵害相關傷勢與證據，包括下體沒有明顯傷勢，僅略微泛紅，沒有陰道撕裂，處女膜完整等。

陳男強調，此事被扭曲上網，已經對他造成嚴重傷害，此事已經進入司法程序，他雖不便多說，但他相信司法會保護他，不會讓他受傷，等司法判決（應指檢方偵查結束）出爐，他願意把細節公布，希望此時各界不要再讓他二度傷害。

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