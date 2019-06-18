網傳女網友慘遭男子毆打性侵 埔里警：已獲報偵辦

2019-06-18 13:29

〔記者佟振國／南投報導〕日前網路論壇Dcard有網友指控台中1名25歲陳姓男子，涉嫌將女網友約出載往某汽車旅館毆打並性侵得逞，文中並附被害人傷痕累累照片，讓人看了怵目驚心，案發地南投埔里警方今證實已受理報案，並移送南投地檢署偵辦，但對案情及網載照片真實性均守口如瓶，至於被指控的陳男也在臉書留言回應此事件為互告狀態，已進入司法階段，請律師蒐證提告，將靜待判決結果。

本月14日網路論壇Dcard有網友匿名PO文提醒「台中惡狼出沒」，指出在台中擺攤賣湯包的陳男，透過交友軟體約女網友出來散心聊天，卻將人載往某汽車旅館欲發生關係，女網友不從，慘遭毆打，身體多處受傷，最後也遭男子性侵，事後向警方報案，文末還附上6月12日凌晨2時的報案證明及多張傷勢照片。

這篇PO文被轉發至PTT八卦版、南投版及臉書等網路社群，引起不少網友撻伐，並肉搜到陳男，陳男則是透過臉書回應，「此件事情為互告狀態，事情已經進入司法階段。已經請律師蒐證提告，希望大家可以靜等判決結果。」

則有網友根據報案三聯單指稱案發地在南投埔里，埔里分局今天表示，12日受理被害人報案後立即展開偵辦，因雙方互告，依妨害性自主、傷害等罪嫌移送南投地檢署偵辦，至於相關案情及網載照片的真實性，警方都以偵查不公開不予說明。

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