全國警政機關張貼「採訪禁制區」 偵查不公開變緊箍咒？

2019-06-17 11:39

〔記者湯世名／彰化報導〕新版「偵查不公開作業辦法」已於15日正式上路，全國各警政機關的偵查單位門口多已貼出「偵查不公開，採訪禁制區」，此10字箴言引發警界基層、媒體各有不同解讀，有媒體認為此措施「多此一舉」，自有管道取得新聞相關資訊；警界則認為「上有政策、下有對策」，為避免與媒體發生衝突、對立，仍可能適度提供相關新聞資訊，也能避免受罰。

新版「偵查不公開作業辦法」上路第2天，彰化縣警察局刑警大隊偵一隊至偵四隊，以及少年警察隊的大門，都已張貼出大紅色的「偵查不公開，採訪禁制區」標誌，轄區各警分局偵查隊也陸續張貼，有分局偵查隊因辦公區與泡茶區緊鄰，為方便民眾、媒體洽公，因此並未貼在門口，而是改貼在「不顯眼處」。

另有警分局偵查隊由於記者打稿區就在辦公室內，為符合政府單位要求，乾脆另覓一處辦公室改建為「媒體打稿區」，並將「偵查不公開，採訪禁制區」標誌貼在偵查隊內，方便民眾、媒體在泡茶區與警方洽公。

不過對於這個新版「偵查不公開作業辦法」，媒體有不同解讀，有人認為往後新聞資訊取得不易，警察單位對於新聞發生過程多半會採取「官方且制式說法」，對於關鍵的案情一律推稱「偵查不公開」即可，也有人認為此措施「多此一舉」，媒體自有管道能取得關鍵資訊或影片。

對於警察單位來說，警界基層則認為「上有政策、下有對策」，除了官方的「偵查不公開」，私下仍會給予適度透漏相關新聞訊息，遊走在灰色地帶，既能避免與媒體發生衝突、對立，也能避免受罰。

昨晚發生在國道3號彰化市快官路段的6車連環追撞釀6人受傷事故，媒體採訪過程中，也僅能從採訪單位處得到「6車6人受傷」，但對於事故發生原因，受訪單位即以「偵查不公開」為由未透漏，但媒體仍另外取得追撞發生原因。

對於新版「偵查不公開作業辦法」，法務部曾解釋，監看新聞的目的是自我管理，藉由內稽內控機制改進公務員做為，檢警指定專人蒐集案件的新聞早就行之有年，新法只是要落實偵查不公開，落實無罪推定原則，維護偵查程序，保護被告及被害人的人權。

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