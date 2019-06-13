偵查不公開新法將上路 呂炳宏：有助提升司法公信力

2019-06-13 11:09

〔記者謝君臨／台北報導〕「偵查不公開作業辦法」新法將於15日「警察節」正式施行，民間團體今召開記者會表示，未來將落實3大工作，包括持續接受民眾「申訴」檢警調違反偵查不公開個案；透過電視新聞監督偵查機關，蒐集偵查機關違法事實；監督檢討報告與查處情形；「媽媽嘴」案當事人呂炳宏則說，新法上路有助提升整體司法公信力。

民間司法改革基金會常務執行委員施泓成指出，根據調查，民眾認為司法最大問題就是偵查不公開，新法落實司改國是會議結果，其是否落實，攸關當事人隱私權、名譽權能否有效保護；針對媒體疑慮消息來源將減少，偵查不公開有不得公開及可公開事項，檢警調若有應公開而未公開的情況，也是我們關注範圍。

台北律師公會偵查不公開監測中心主委黃明展說，落實偵查不公開能保障被害人名譽及個資，讓被告在「無罪推定」下享有權利，個人名譽獲得保障；黃強調，偵查不公開規範的不是媒體，也不是被告，而是檢調單位和律師，記者的消息來源雖少掉檢調，但辦法有規定可公開範圍，也設有發言人系統。

呂炳宏表示，當年他被警察帶到蘆洲分局偵查一整天，他不知道發生什麼事，後來警方說要將他移送到地檢署，問他要不要戴安全帽，他拒絕，強調「我沒犯罪幹嘛戴」，結果被媒體拍下最屈辱的畫面，還好檢察官最後將他不起訴。

呂炳宏說，根據統計，一年有58萬案件移送地檢署，其中34萬件是警方移送，經過檢方偵查，只有23萬件起訴，最後有罪19萬件，這比例代表每10人中，有7人會被起訴，6人會被判有罪，而其他人就如同他一樣；偵查不公開有助於整體司法公信力提升，希望他是被拍下這種照片的最後一人。

時代力量立委高潞以用表示，偵查不公開新法上路，對整個司法改革很重要，很多人認為，偵查不公開的問題是來自媒體，她也是媒體出身，非常清楚媒體跟偵查單位是友好關係，偵查機關是源頭，守住，資料才不會外流。

高潞以用說，過去警方常把密錄器畫面剪輯後，公開上傳到網路，這不是警察依法要做的事，新法上路後，警政署對於一線警員應有最基礎的教育，對於偵查不公開的基本原則為何；新法規定，偵查機關要定期公佈檢討報告，若報告跟新聞結果或民眾感受不符，立法院將會持續監督。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法