PUB被丟信號彈還引40人鬥毆 基警：確認縱火才偵辦

2019-06-17 09:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市孝二路某間PUB今日凌晨1時41分突然冒出火光，沙發燒毀，一群人跑到1樓，聚集約40名黑衣人拿出棍棒叫囂拉扯。一名江姓男子眼睛遭辣椒水噴到，送醫救治。雙方拉扯時，突然有人大喊：「X！是信號彈」，消防隊員懷疑PUB內是遭人用信號彈縱火，已派火調人員前往，警方卻宣稱未接獲報案，需確認是縱火後，才願介入調查。

基隆市警一分局表示，現場初步無法判斷是否為縱火案件，也未接到通報，所以派員前往協助指揮交通，讓消防車順利執行工作。若火災調查科人員初步研判的結果，確定為人為縱火，便會進行調查，釐清案情。

基隆市消防局派出兩分隊趕往救援，佈三條水線迅速將火勢撲滅，現場燒毀2張沙發椅，燃燒面積約3平方公尺。

路過民眾則指出，現場一片混亂，只看到2名警察，裡面還有人拿棍棒作勢打人，差點影響消防隊員救災過程，但警方卻毫無作為，放任黑衣人在場叫囂，非常囂張。

據悉，基隆市警一分局轄區已經連續兩天發生鬥毆事件，昨日凌晨某卡拉OK就發生7名民眾與2名民眾酒後發生爭執，雙方互毆，警方還差點受到波及；今日凌晨又發生疑似信號彈縱火案件，警方竟放任黑衣人相互叫囂，態度消極，讓民眾非常失望。

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