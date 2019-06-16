保障青少年暑假遠離犯罪 頭份分局走進校園宣導

2019-06-16 12:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假將至，為避免年輕學子於休假期間誤入歧途，沾染惡習，苗栗縣警局頭份分局與縣立興華高中共同舉辦「青春不留白，反毒大進擊」宣導活動，由頭份偵查隊率員進入校園內，以實際案例及切身執行技巧，向學生們提醒毒害一生的觀念，呼籲青少年於暑假期間能從事健康休閒活動，避免沾染毒品等惡習。

頭份警分局執行暑期青春專案擴大犯罪預防宣導，走進校園內向150名即將邁入暑假的青少年們互動；有鑑於過去暑假期間，常有國、高中青少年可能因好奇，涉足不良場所，甚至在同儕影響誘惑下，吸食毒品、濫用藥物、從事性交易或加入幫派等偏差行為，成為治安防範隱憂。

為了確保國家下一代的身心健康發展，警方在校園內提倡反毒品，呼籲「拉K一時、尿布一世」，「快樂人生不吸毒、吸一口毒、送半條命」等，同時以過去犯罪案例讓年輕學子了解毒害的可怕，也藉由有獎徵答活動，透過活潑互動讓學生們謹記遠離毒品、幫派、非法打工、詐騙等誘惑。

頭份分局長邱紹雄表示，暑假常是青少年犯罪高峰期，因此要從根本導正學子觀念，避免其受不良誘惑，涉及犯罪情事，恐讓前途毀於一旦，未來追悔不已，因此特走入校園，希望與師長合作，保護孩子防制偏差行為，讓轄區內每個青少年都能享受安全、愉快的暑假。

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