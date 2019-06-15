雲梯車不足 苗縣消防局將添生力軍

2019-06-15 20:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前全縣僅有5輛消防雲梯車，其中四輛分配在頭份市、竹南鎮、苗栗市，去年苑裡鎮民反映因大樓火警凸顯通霄、苑裡區域缺少雲梯車問題後，苗栗縣消防局緊急從頭屋調配一輛支援，顯見消防資源不足狀況。不過，最近傳來好消息，苗栗縣消防局添購新雲梯車，最快年底將移撥給苑裡消防分隊使用，挹注苗栗縣海線南部救災資源。

苗栗縣消防局指出，之前因苑裡鎮民於火警後發現無雲梯車的救災困境，所以去年7月份緊急從頭屋分隊移撥一輛雲梯車給苑裡消防分隊。

為了強化苗栗縣海線南部消防救災機能，苗栗縣消防局向中央爭取約2800萬元經費，已順利添購新的雲梯車，確定將移撥給苑裡分隊，而目前支援的雲梯車將重新調配。

去年苑裡鎮山腳地區一戶民宅發生火警，屋主女兒在救援逃生過程中，從三樓失足墜下，所幸無生命危險，但讓不少苑裡鎮民代與鄉親呼籲苑裡應固定配置雲梯車，以便救災。

苗栗縣消防局表示，屆時雲梯車移撥苑裡分隊後，也能支援鄰近通霄、西湖地區。選擇移撥苑裡，是因為雖然苑裡鎮人口不若頭份市、苗栗市、竹南鎮稠密，但這三個地區都集中在苗栗縣北部區域，而苑裡鎮是苗栗縣南部人口最多鄉鎮，加上目前苑裡鎮新建大樓林立、人口較多，若無雲梯車恐會影響救災效率，所以將固定配置。

苗栗縣消防局也提醒，消防器材、設備更完善對居民雖是福音，但是民眾仍應具備相關防災觀念以及裝設火災警報器，可以在狀況發生時提早準備。

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