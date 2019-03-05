台南首輛直線速升雲梯車入列 市區窄巷高樓救災力升級

2019-03-05 16:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局斥資2700萬元、新添1輛中南部最新型的直線尖端屈折雲梯車，5日啟用，配置在東區東門分隊，可針對東區與市區狹窄巷道的高樓特性、強化窄巷高樓救災能量。消防局長李明峯表示，此直線上升雲梯可在40秒升到10樓、30公尺高，比傳統屈折式雲梯要花120秒才升到此高度，足足快了2倍速度。

今天下午，消防局在東門分隊舉行台南首輛最新型雲梯車啟用典禮，市長黃偉哲表示，台南市區狹小巷道多又高樓林立，這最新雲梯車可在寬度9.5公尺的窄巷內操作，能強化窄巷高樓火災的救災能量。

黃偉哲與消防局長李明峯說，去年斥資2700萬元市預算採購的30公尺直線尖端屈折式雲梯車，是由德國盧森堡公司設計、生產，具有3高特點，即適用於高樓層、高科技、高效率排除障礙的3種特性。

此車籃架載重量達500公斤，可1次運送多人，雲梯直線升到30公尺最高位置只需40秒完成，比傳統屈折式雲梯快上2倍，且尖端籃架還可屈折，縮短災害搶救時效。而此車雲梯系統與腳架系統各有傾斜地形角度7度（合計14度）可持續操作的能力，當垂直腳架因伸出行程不足以完成車身水平定位時，轉台能夠自動修正水平，達到在傾斜地形操作的效果，更有利於傾斜地形展開多功能救援。此外，更能在狹小巷弄救災使用，即使在寬度9.5公尺的狹窄巷道，也能達到將10樓以下人員安全救援到地面的目標。

消防局表示，目前連同這輛最新型雲梯車在內，南市消防局共有輛雲梯車；今年將編預算再買1輛30公尺屈折式雲梯車、水箱車2輛及救助器材車2輛，為消防車輛汰舊換新，保障市民生命、財產安全。

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