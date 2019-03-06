消防員好血汗！苗栗縣短缺230人 超過現有員額一半

2019-03-06 19:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕消防員好辛苦！苗栗縣消防局統計，目前苗栗縣內編制消防員額共429人，較正常補充滿員額659人少了230人，缺額甚至超過現有員額一半，編制員額不足帶來的過勞問題，也成為基層消防員心聲。

苗栗縣消防局指出，目前員額確實不足許多，已向消防署提報員額增補計畫，希望第1年至第4年逐年各增補50名消防員，第5年增補30人，以補足人力。

不過，消防局坦言，不少縣市都有人力短缺狀況，能否順利補齊員額，仍有待中央統籌分配人力，目前只能盡力爭取，另一方面也希望超勤津貼1萬7000元天花板能有所調整，增加消防弟兄福利；至於工作超過超勤時數，目前只能換功獎。

苗栗縣議員陳品安也接獲消防員心聲，她指出，除了超勤僅能換換功獎，人力不足狀況，她希望消防局採取「勤一休一」目標，讓消防弟兄有足夠時間休息。消防局則說，待補足人力後將改採勤一休一制度。

陳品安也說，除了人力不足，消防人員裝備不足情形也須正視，例如大部分消防員沒有第2套消防衣可以替換。消防局則說，目前消防外勤人員共346人，但消防衣僅有468套，有第2套消防衣人員比例僅2成6。

消防局承諾持續辦理汰舊換新，優先規劃勤務較繁忙分隊同仁有第2套消防衣可出勤。

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