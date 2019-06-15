泳渡澎湖灣風浪過大首傳憾事 76歲泳客溺斃

2019-06-15 14:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第18個年頭的泳渡澎湖灣，今日首度改為大菓葉搭船下水，卻因風浪過大，傳出一名澎湖晨泳會選手王英財失蹤，經過搜尋在牛心灣發現，但已無生命跡象，緊急以橡皮艇送回馬公商港，再送衛生福利部澎湖醫院搶救。

今年泳渡澎湖灣，計有1622位好手進行500公尺、2000公尺及5000公尺長泳挑戰，其中5000公尺組一改往年從西嶼陸域下水的方式，今年改以搭船到大菓葉玄武岩前海域，直接從船上下水；另一觀戰重點就是睽違17年澎湖縣長賴峰偉和前總統馬英九，再度共同挑戰泳渡澎湖灣長泳，報名2000公尺挑戰組。

由於外海風浪太大，5000公尺組選手一度不敢跳下海，最後由澎湖選手朱明全率先跳海示範，其他選手才魚貫躍入海中；跟王英財同組的晨泳會成員表示，王隨其跳下前，曾問是否可以不跳，因風浪高達7級，但跳下後看他順利游泳，就不在意，但不久就未見其蹤影，上岸後發現王久久未上岸，向主辦單位反映，卻無人搭理。

受到風浪影響，許多選手都出現抽筋、軟腳身體不適現象，進入終點需要工作人員攙扶，前總統馬英九與縣長賴峰偉雖也順利完成賽程，但對於外海風浪體驗深刻，當被問到明年是否繼續參加？馬英九回應看風浪狀況再說。

至於在外海戒護的獨木舟也不敵風浪，向海巡警艇求援，計有7艇7人被載回；而泳渡組失蹤的澎湖晨泳會76歲王英財，下午1時30分在牛心灣海域尋獲，但已無生命跡象。

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