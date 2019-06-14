泳渡澎湖灣明登場 「最美鐵人警花」也來了

2019-06-14 20:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年一度的「泳渡澎湖灣」明天登場，當年創始者澎湖縣長賴峰偉、前總統馬英九將再次合體，參加2000公尺挑戰組，而今年也首度將5000公尺泳渡組，由西嶼大菓葉下水，改為直接由接駁船跳水，「最美鐵人警花」謝伯韶也來挑戰。

2019泳渡澎湖灣分為5000公尺泳渡組、2000公尺挑戰組和500公尺體驗組，吸引近2000人共襄盛舉，泳渡澎湖灣已舉行17年，號稱全台最長的泳道距離5公里，更是時任澎湖縣長賴峰偉、台北市長馬英九共同創辦，2人也確定合體，再次登場參加挑戰組泳賽。

明天除了泳渡賽事，現場更有園遊會，提供在地菊島風味美食：黑妞食品堅果糕、赤崁阿麗炸丁香、風船章魚燒、緝馬灣花枝系列、風茹茶、仙人掌冰淇淋、嚐鮮包子、福滿堂擔仔麵、滷味、縣農會白膜花生、炸蕃薯紫菜、阿民臭豆腐、阿利師豆乳雞、澎湖風味煎餅、郝老大小籠包、墨西哥塔餅、豪記水果還有澎湖伯的三明治、魚子醬和干貝醬等等，包山（風味菜）包海（海鮮）在地美食。

活動也邀請到「最美鐵人警花」謝伯韶共襄盛舉，她參與5000公尺泳渡組。謝伯韶目前任職於北市刑事鑑識中心，是鐵人三項界小天后，更曾在「第17屆世界警察消防運動會」海泳項目奪下銀牌。

副縣長許智富說，泳渡組不由大菓葉下水，改由船上直接跳海，重現西嶼至馬公古航道，未來將打造泳渡澎湖灣國際品牌。

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