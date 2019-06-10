白髮人送黑髮人 竹圍溺水再添一死

2019-06-10 22:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕竹圍溺水再添一死。桃園市一對尤姓姐妹，昨天下午到竹圍漁港戲水，被大浪捲走溺水，送醫急救後姊姊不治，妹妹經搶救雖挽回一命，但仍於今天下午5時41分不幸離世。

家住桃園的20歲、14歲尤姓姊妹花，昨午與3名女性友人到竹圍漁港玩水，不料尤姓姊妹、14歲江姓少女及另名男子下水後，被大浪捲走溺水，其中送醫急救姊姊不治，妹妹經搶救後陷入重度昏迷；而江女送醫無大礙、另名男子獲救後自行離去。

據了解，昨天下午是尤姊和朋友，臨時起意，要到竹圍漁港玩水，尤妹也是受姊姊之邀一同前往，不料如今姊妹倆卻一同赴上黃泉路。

尤妹就讀的國中校長透露，尤妹雖從小單親，但很乖巧且品行端正，今天上午校方也對尤妹的同學們進行團體輔導，並請學生寫小卡給祝福，明天就是畢業典禮，尤妹的畢業證書早已印製好，本來準備明天就送到醫院，但很遺憾傍晚傳來不幸的消息。

據了解，尤姓姊妹的父親曾是船員，20餘年前隨遠洋漁船出海時，在薩摩亞結識另一半，之後生下1對龍鳳胎及2姊妹，尤父多年前不明原因失聯，尤母因未取得身分證，多年來過著躲躲藏藏的日子，去年11月不幸病逝後，大哥半工半讀扛起3個妹妹的生活責任。

不幸溺斃的尤姓姊姊，因經濟因素高中休學，正準備下學期回校，卻遇上憾事；尤姓妹妹過幾天即將國中畢業，昨天陷入重度昏迷，家屬不放棄希望，住在南部的奶奶也連夜搭車北上，盼能得好消息，卻遺憾的白髮人送黑髮人。

桃園市消防局昨午1時50分接獲報案，指有民眾在竹圍漁港溺水，救護人員趕往，將落海的3女1男救上岸，尤姓姊妹被救上岸後均無呼吸心跳，尤姊送醫搶救不治，尤妹急救後恢復心跳，重度昏迷仍在加護病房觀察。

與尤姓姊妹同行的陳姓及洪姓女子指出，她們與尤姓姊妹等5人相約到竹圍漁港戲水，2人留在岸上看到友人被大浪捲走溺水，趕緊報案求救，另名落水的男子她們並不認識。

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