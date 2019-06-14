歹運！刑警劉三榮離開練歌場後 折返遇死劫

2019-06-14 12:05

〔記者楊金城／台南報導〕真的是歹運，台南柳營殺警案開槍嫌犯梅姓男子在練歌場刻意避開台南市刑警大隊偵查佐劉三榮在內，等劉員離開再進去，沒想到劉員又返回店內，仇人相見，隨即發生衝突，梅嫌朝劉員右肩開了一槍逃逸，劉員中彈身亡。

明天就是警察節，台南市柳營區山秀練歌場今天凌晨發生殺警案，遭梅姓男子開槍身亡的是45歲曾獲105年台南市模範警察的台南市刑警大隊偵查佐劉三榮，警方已組專案小組大舉出動，追捕逃逸的梅嫌等3名男子中。

今天凌晨1點，劉三榮與友人在練歌場聚會唱歌，梅嫌與友人進入練歌場時，有人跟梅嫌說曾與他有恩怨的劉三榮在練歌場內，要梅嫌不要進來。梅嫌等劉三榮離開後才進店內，沒想到劉員又返回練歌場，遭梅嫌開槍。

梅嫌是治安人口，有槍砲前科，多年前被台南市新營警分局偵辦過，但未起獲槍械。劉三榮未曾辦過梅嫌，但二人認識，曾因事發生衝突打架，但未報案，二人因此結怨，但二人衝突原因要待梅嫌到案才能釐清。

劉三榮老家在柳營區士林里，為照顧年邁雙親才留在台南市服務，事親至孝，工作認真，曾獲台南市模範警察，因生病需要休養，被調到南市刑大內勤的預防組承辦詐騙案件業務，他身後遺有妻子和3名兒子。

發生殺警案的柳營山秀練歌場最近重開幕，離劉三榮老家才200公尺遠，劉員與友人前往聚會唱歌，才碰上死劫，重返店內碰上梅嫌遭開槍。店內無監視器錄下案發過程，南市刑大和新營警分局組專案小組帶回練歌場員工偵訊，索定梅嫌和其二名同行男子涉案，正全力追捕中。

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