獨家》乃哥米蘭苑風波爆不停 找大哥喬事稱願道歉

2019-06-13 22:00

〔記者鄭景議／台北報導〕徐乃麟米蘭苑賭場風波不斷，上個月遭曹姓女子爆料他假賣屋真詐財，當時徐召開記者會澄清，曹女還直接到記者會與徐當面對質；然而今日曹女再度爆料，徐在記者會後就透過2名道上大哥找她「喬」，稱願意道歉，而且還會將本票歸還，也會還錢，只要曹不再找媒體爆料。

曹女說，當時她接受政論節目邀約前往電視台錄節目，結束後就在手機上看到大哥的未接來電，要她前往大直的會所見面，抵達會所後，2位大哥表示，徐乃麟願意跟她道歉，且將本票歸還並還錢，但條件是別再跟媒體接觸，2位長輩也要曹先別曝光條件，等徐乃麟聯繫。

不料事隔2日，曹女收到一份徐乃麟「要她發的聲明書」，內容包括要曹承認周刊報導純粹兩人誤會一場，曹願意跟徐乃麟道歉，讓曹十分憤怒，拒簽該聲明，連幫徐乃麟聯絡曹女的大哥看到聲明稿內容，都忍不住直搖頭，要曹女絕不能簽。

據了解，兩位幫忙喬事的大哥，一名為曾因殺人案入獄的「宗哥」，另一位是過去的傳奇大盜黑金城「黑哥」，他還曾是竹聯幫文武堂堂主；其中「宗哥」出面受訪，直言徐乃麟身為公眾人物，卻託他喬事又說話不算話，很不應該，更稱徐乃麟要曹女簽的聲明稿「實在不中立」，「徐乃麟不要太超過」。

曹女還說，徐乃麟不斷試圖撇清與董vivi的關係，然而自己手上握有大量錄音檔及line截圖，證實徐乃麟與董vivi關係密切，曹女也出示部分錄音檔，徐乃麟在與友人對話時，處處顯示與徐關係密切，曾一同出國，還多方設想幫董vivi還錢，有一段甚至以不雅言詞說人家不會幫董vivi因為她「沒有姿色」「騎也騎過了」

曹女指出，徐乃麟騙她簽了本票外，再她認賠還錢後居然還拿本票去裁定，意圖聲請強制執行，從頭到尾她代墊了房子訂金，加上本票錢至少給了徐1250萬，現在全部拿不回來，讓她決定要提告乃哥詐欺。

而對於這一切指控，嘗試詢問徐乃麟經紀人，但都未獲回應。

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