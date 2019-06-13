南投仁愛台14線忠勇橋段路基塌陷 擬明天中午前搶通

2019-06-13 09:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路75.8公里忠勇橋路段，昨天深夜發生路基流失嚴重塌陷意外，經公路總局埔里工務段連夜打設鋼軌樁穩定路基，預計今天中午大型機具載運大型混凝土塊投放，並灌入混凝土固著，進一步恢復路面雙車道通行，希望趕在明天中午前完成搶通。

台14線埔霧公路為南投縣仁愛鄉對外重要聯絡道路，也是通往霧社、清境農場、合歡山等景點樞紐，受梅雨滯留鋒面影響，昨天降下豪大雨，昨晚10時許台14線75.8公里忠勇橋路段路基掏空流失，路面出現一個大坑洞，所幸當時無人車經過，幸無傷亡。

公路總局埔里工務段長黃陳全表示，由於流經忠勇橋的野溪暴漲，導致橋樑下游端的攔砂壩斷裂毀損，河床持續向下沖刷，使翼牆基礎流失，路基坍滑，出現長25公尺、深約18公尺、寬約4公尺的大坑洞，西向往埔里方向路面陷落，路基尚存約6公尺，勉強維持單線雙向通行。

黃陳全指出，昨晚已成立前進指揮所，漏夜打設鋼軌樁穩固路基，避免土石持續塌陷，近中午大型機具載運大型混凝土塊投放並灌漿固著，進一步恢復路面雙車道通行，因此中午12時過後忠勇橋路段將封閉施工，並進行整點管制放行，今晚會持續加班搶修，希望趕在明天中午前完成搶通，目前現場也有工務段加派保全協助管制，也提醒過往車輛駕駛人提高警覺，小心通過。

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