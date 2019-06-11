休旅車疑與油罐車擦撞 富岡加油站前側翻90度

2019-06-11 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今早PO文指出，在台東的富岡加油站前發生一起休旅車翻覆車禍，從圖片可看到，休旅車被撞翻90度，橫躺在路邊，地面到處都是散落的零件，據指該輛休旅車疑似與油罐車擦撞，警方目前也已派人到場處理。

有張姓網友今日早上6時15分在臉書社團「台東大小事（108年）」PO文，指富岡加油站前發生休旅車疑似與油罐車擦撞後翻覆的車禍，從網友PO出的圖片可看到，銀色休旅車翻覆在道路上，地面到處都是散落的零件，車體也嚴重變形，幾乎整輛被撞爛。對於有網友詢問駕駛傷勢，張姓網友則說「聽加油站的員工說，頭部好像有裂開。」

富岡派出所副所長謝東文也在PO文底下留言回應，指目前已派員前往現場處理這起交通事故，請用路人注意行車安全，至於詳細的肇事原因仍有待警方進一步調查。

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