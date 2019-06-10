血濃於水！姊姊夢到弟弟全身是血 警解開姊弟20年「心結」

2019-06-10 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局勤工派出所員警臨檢時，在網咖發現55歲的丁姓男子，是4月下旬通報的失蹤人口，丁男卻說，他早於20年前，父親過世之後，他做生意又失敗而離家，已經跟姊姊等家人失聯達20年，警方感覺怪異，不知失聯20年之後，為何其姊在2個月前通報失蹤，打電話詢問始知，胞姊夢到他全身是血，擔心弟弟出意外而報警協尋，得知胞姊這20年來惦記著自己，他先電話向姊姊報平安，承諾會找時間與姊姊相聚，他也很感謝警察，讓他解開糾結20年的心結。

勤工派出所長林俊昌、巡佐林勝助等4名員警，本月4日晚間臨檢網咖，發現丁男於2個月前被家人通報為失蹤人口，丁男告訴警方，老家在台東縣，自己身為家中獨子，有1個姐姐與2個妹妹，20年前他做生意失敗，情緒正低時，父親又過世，老家又因天災而倒塌，他在多重打擊之下，隻身一人到台中市營生，從此就與姊妹斷了聯繫，一轉過就是20年，他也不明白為何突然被家人通報失蹤。

員警依據通報資料，打電話探詢丁男的胞姊，原來是姊姊突然夢到弟弟全身是血，她懷疑弟弟出意外，透過托夢等方式轉告她，她相當憂心，從台東縣奔馳到台中市想要找弟弟，她雖知道弟弟住在台中市，卻沒有地址，找不到人，只好請警察幫忙。

丁男聽完警方的轉述，立即紅了眼眶，他鼓起勇氣撥打電話，聽見姊姊聲音的瞬間，丁男淚流滿面，他說，姊姊的聲音讓他想起兒時種種生活情景，姊姊這20年來惦記著自己，他更是萬分感動，丁男告訴姊姊自己身體無礙，生活過得去，承諾會找時間和姊妹相聚，他也感謝員警協助，讓他解開糾結多年的「心結」。

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