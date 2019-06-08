罵人沒髒字也有事？ 他飆警兩個字被起訴

2019-06-08 23:50

〔記者王捷／台南報導〕沈姓拖吊車司機上不滿隨車田姓警員阻止他拖吊有爭議的違停賺取拖吊獎金，沿路飆罵警員並恐嚇要找議員來「處理你」，事件曝光後，警方為捍衛執法權，依妨害公務、恐嚇罪嫌移送，但檢察官認為「找議員來處理你」可能不構成恐嚇，不過司機在路程中罵警員「檢角」兩個字，雖然不是髒話，但是是指人沒用，因此依公然侮辱做出起訴處分，今天警方得知這項消息，私下透露實在大快人心。

台南違停拖吊業務外包給業者，但是執法主體是警方，所以每輛拖吊車都有隨車警員，判斷是否有違規爭議。上個月沈男與田姓警員出勤時，在市區看到一輛轎車，停在沒有柏油的地面上，讓警員懷疑是私人土地，經過向交通大隊報告後，警方幹部認為，為了避免糾紛因此先不拖吊。

但是這項決定卻引起沈姓司機不滿，在車上沿路飆罵警員，除了威脅要找議員來「處理」田姓警員外，還罵田員「撿角」，但田員為了自己的前途不敢向任何人說，直到有同事發現後才曝光，台南市刑大為了維護警方尊嚴，也將沈姓司機依恐嚇、妨害公務移送。

但檢察官認為，要找議員「處理」一句可能難以達到恐嚇要件，不過罵警員「撿角」在台語解釋有不成大器、一輩子沒有的意味，雖然不帶髒字，但有公然侮辱的問題，因此做出起訴處分。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法