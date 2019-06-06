桃園市議員陳榮基賄選 被判當選無效

2019-06-06 22:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕無黨籍山地原住民桃園市議員陳榮基涉嫌賄選，被桃園地檢署與另名候選人蘇志強提起當選無效之訴，桃園地方法院民事庭判決他當選無效，還能上訴。

桃園地檢署去年底先依違反「公職人員選舉罷免法」將陳榮基提起公訴，檢方調查，陳榮基透過妹妹交付120萬元給他的姨丈，由姨丈負責買票，去年8月起到11月間，以每張選票1000或2000元的代價送到多位選民手上。另有曾姓樁腳主動要幫陳榮基，陳榮基也交付了1萬元，拜託幫忙拉10票。

檢方起訴陳榮基後，又對陳榮基提起當選無效之訴，同樣對陳榮基提起當選無效之訴的，還有第4高票的另名山地原住民候選人蘇志強。

桃園地方法院民事庭下午判決陳榮基當選無效，判決指出，陳榮基於選舉前，與他的姨丈等人共同對有投票權人行求、期約、交付賄賂，調查過程中，陳榮基已自承不諱，加上共同行賄的樁腳、收賄的選民已作證，還有相關物證，足認陳榮基於選舉期間確有賄選行為，所以他的當選自屬無效。

民政局人員指出，陳榮基若不服判決，得向高等法院提出上訴，若他上訴，半年就會判決，而二審終結後，不得再上訴到最高法院。除非陳榮基辭職，否則屆時高等法院若判決陳榮基當選無效，山地原住民市議員一職將由蘇志強遞補。

但蘇志強也有刑事賄選案正在審理，一旦他被公告為當選人，桃園地檢署就會再對蘇志強提起當選無效之訴，等於蘇志強至少有1年的市議員任期，民政局人員說，若是蘇志強也被判決當選無效，本應由第5高票者遞補，但第5高票候選人邱志成僅1106票，未超過最低票數當選人陳榮基2294票的一半，依法無法遞補，屆時山地原住民市議員將僅剩2席。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法