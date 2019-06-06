無恥！吃愛心餐還偷竊 帶4000元卻瞎掰「飢寒起盜心」

2019-06-06 12:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲傅姓男子行經小吃店，見店內無人，遂入侵偷走2000元，老闆剛好從房間走出來，目擊傅男正在偷竊而報警，傅男被逮捕後裝得很可憐，宣稱他沒有錢吃飯，居無定所又挨餓，迫於無奈而行竊，不料，警方在查獲贓款之外，又在他身上找到4000元，一秒鐘打臉傅男的「飢寒起盜心」之說，老闆猛搖頭說，傅男多次用餐卻不付帳，他當作是供應「愛心餐」，卻沒想到善心換得傅男得寸進尺，依竊盜罪嫌法辦。

中市警局三分局合作派出所於上月29日接獲偷竊通報，小吃店老闆指控說，他從店內的房間走出來，見到是常客的傅男，正在偷放置櫃臺上的錢包，裡面有現金2000元，員警逮捕傅男後，他裝得很可憐，宣稱自己工作不穩定，經常沒有收入，居無定所，最近幾天身上都沒錢，已經好幾天都沒有吃飯，迫於無奈而行竊。

警方在傅男身上搜出贓款2000元，卻又在他身上找到4000元現金，比偷竊的贓款還多，「一秒鐘打臉」，證實傅男「飢寒起盜心」之詞全是瞎掰，依竊盜罪嫌法辦。

見傅男身懷4000元現金，卻誆稱飢寒起盜心而偷竊，小吃店老闆頗為感嘆說，傅男常到店內用餐卻不付帳，他們心想「人難免會有遇到困境的時候」，沒有催討餐費，也沒有拒絕他用餐，「就當作是做功德供愛心餐」，沒想到店家的善心，卻換來傅嫌的「軟土深掘」，實在令人搖頭。

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