路見妙齡女精蟲衝腦 癡漢水電工尾隨偷襲下體

2019-06-05 20:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣從事水電工的30歲陳姓男子，騎車見一名妙齡女騎士，竟尾隨對方回家，趁女子停車時，突然逼近，一手摀住女子嘴巴、一手偷襲女子下體，女子掙扎倒地呼叫，女子母親聽到聲音出門察看，陳男才罷手落跑。苗栗地方法院依強制猥褻罪，判陳男6個月徒刑，可易科罰金。

去年12月22日下午6點許，陳男騎機車行經西濱快速道路時，見被害女子獨自一人騎車，竟一路尾隨女子住家前，在女子停放機車時從後方接近，先以左手摀住女子嘴巴，女子受到驚嚇，後退躲避時、掙扎倒地。

但陳男猶未罷手，改從女子正面下手，以左手再次摀住女子嘴巴，並以右手撫摸女子下體，直至女子母親聽聞門外疑似女兒呼救聲，開門察看，陳男才逃離現場。被害女子報警處理，經警調閱監視器錄影畫面後，循線將陳男查緝到案；陳男坦承因見被害女子樣貌動人，一時忍不住，臨時起意犯行，訊後依法送辦。

法官調查，陳男高中畢業，自述患有精神疾病，目前擔任水電工作、月收入約6萬元，僅為滿足自身性慾，罔顧被害人之意願，強行對被害人行猥褻行為長達1分鐘，不僅敗壞社會善良風氣，更造成被害人心理上之傷害與恐懼，且後迄今並未向被害人表達任何歉意之犯後態度，判陳男6個月，可易科罰金，1日折算1千元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法