摸乳、熊抱女大生噁問「可以親妳嗎」 名醫挨告性騷敗訴

2019-05-31 08:09

〔記者楊國文／台北報導〕耳鼻喉科名醫李宏信被控替女大生進行鼻過敏開刀後，竟利用換藥機會性騷擾，不但強吻、強抱還襲胸，噁心問她「我可以親妳嗎？」，女大生不滿申訴並提告，台北市政府認定李性騷擾，將等到刑事案確定後懲處，李不服打行政訴訟，刑責方面，高等法院日前依「利用機會猥褻罪」判李男5月徒刑，已上訴三審；李提行政訴訟的部份，最高行政法院認定李涉性騷擾事證明確，昨判他敗訴確定。

李宏信有「台灣鼻過敏權威」稱號，也曾參選過台北市長，與柯文哲同台較勁，在醫界頗具名氣。

李是在中山醫院擔任耳鼻喉科駐診醫師時，爆發性騷擾23歲女大生醜聞。女大生指控，2016年8月她接受李宏信的鼻過敏開刀手術，住院時，某天清晨6時45分，李宏信突然告知她到診間進行清創換藥，她覺得有異，但考量李是她的主治醫師，不敢得罪，仍依李的指示到診間換藥，當時無護理師在場。

女大生指控，李將診間門關上後，突然強吻、抱住她，還摸她的右乳房，噁心問說「我可以親妳嗎？妳今天好漂亮喔」她整個人愣住了，驚訝得說不出話。

女大生哭紅雙眼，回到病房後即透過手機通訊軟體發簡訊告訴好友，並向醫院服務台申訴遭到性騷擾，全案才曝光。

李宏信否認有性騷擾等不法，辯稱換藥過程和時間安排，均未違反醫療常規，另將他私人電話給女大生，也未超過一般醫病關係。

但台北市政府依據女大生傳訊息告知好友遭性騒擾等事，以及當天社工師、護理師證稱目睹女大生情緒激動，好像哭過，且描述事件經過哭泣流涙等事證，認定李性騷擾行為成立，將等到刑事案件判決確定後再懲處李。李不服，打行政訴訟，遭台北高等行政法院判敗訴；李又向最高行政法院提起上訴。

刑責方面，雖然一審將李被控利用權勢猥褻罪判無罪，但高等法院認定李是對手術女病患猥褻，改以「利用機會猥褻罪」判李5月徒刑，李日前已上訴最高法院。

行政訴訟部份，最高行政法院認定李特意通知女大生一大早到診間換藥等作法，均違反醫療常規，且原審採信社工師、護理師證詞，並無不當，李確有性騷擾女大生，30日判他敗訴確定。

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