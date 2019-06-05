用膠帶封口再強迫灌腸 男子性虐少女遭判刑3年6個月

2019-06-05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名已婚的潘姓男子，在Line上面與暱稱「天天」的少女談好價碼進行性交易，但潘男和「天天」在汽車旅館見面後，他竟然為了滿足自身性癖好，用浣腸劑對「天天」灌腸後強暴得逞，事後「天天」設局報警逮捕潘男，二審後潘男遭判刑3年6個月。

判決書指出，已婚的潘姓男子在2017年5月底，用通信軟體Line約到少女「天天」，並以1小時3500元進行性交易，潘男在「天天」當天赴約後主動要求「加一節」，再給「天天」7000元，沒想到潘男有特殊的性虐待癖好，和「天天」洗完澡後就拿出事前藏好的童軍繩、假陽具、膠帶、浣腸劑及潤滑液等物品，先用童軍繩將「天天」綑綁，並且將她嘴巴用膠帶封起來，用浣腸劑強迫灌腸後，再用情趣用品及陰莖性侵。

事發數日後「天天」心有餘悸，跑到警局驗傷及報案，再將Line暱稱改為「亮亮」，再以性交易為由將潘男約出來，等到確認潘男出現，立馬報警逮捕。

一審認為潘男為了滿足自己特殊的性癖好，在過程中暴力地對待被害人，除了已經侵犯被害人的身體及性自主權外，更嚴重踐踏被害人人格尊嚴，判刑4年6個月；上訴二審後合議庭認為潘男主動坦承犯行，也沒有前科，事後也和被害人和解賠償30萬元，因此改判3年6個月徒刑。

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