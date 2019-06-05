帶60瓶甘草止咳藥水入境中國 台客觸犯「走私毒品罪」被捕

2019-06-05 06:51

首次上稿 06-04 23:58

更新時間 06-05 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣旅客日前攜帶60瓶市售的咳嗽藥水欲入境中國，過海關X光機時被發現異常，遭中國海關依涉嫌走私毒品罪逮捕。

根據《中新網》報導，4月23日，一名來自台北的旅客搭乘「麗娜號」客輪，準備從中國福建省福州市平潭口岸入境中國。然而行李過海關X光機檢查時，海關發現異常，打開行李箱後發現該男攜帶了共60瓶，每瓶120毫升、總共7.2公升，未經申報的甘草止咳水。

這批止咳水的瓶身標示主要成分含有鴉片酊（Opium Tincture），經過現場快速毒檢測試，呈現明顯的嗎啡陽性反應。之後又經過取樣鑑定，同樣檢測出嗎啡成分。中國福州市人民檢察院日前已批准，將該男依涉嫌「走私毒品罪」逮捕。

當地海關提醒，近年來，中國多處出入境口岸查獲多起違法攜帶止咳水入境的案件。此類止咳水多含有嗎啡、麻黃鹼、可待因（Codeine）等成分，可刺激中樞神經，達到鎮痛、鎮靜的作用。但若長期服用容易成癮，並產生幻覺，過度濫用甚至可能導致死亡。

自2015年起，中國將止咳藥水等口服液體制劑，列入第2類精神藥品管理，必須申請許可證，並且依規定申報才能進口。若違法攜帶入境，將可能面臨刑罰。

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