和進電子掏空案 總經理龔俊仁確定羈押禁見

2019-06-04 17:39

〔記者張文川／台北報導〕上櫃公司「和進電子」總經理龔俊仁，被控於2013至2015年兼任和進董事長期間，涉嫌以虛偽交易掏空公司資產近億元，資金流入私人帳戶，涉財報不實，台北地檢署檢察官上月22日複訊後，向台北地院聲請羈押龔俊仁與經理曾明煇並禁見獲准；龔俊仁提出抗告，高等法院今駁回抗告確定。

北檢調查，龔俊仁與曾明煇等人，涉嫌4項犯罪事實，包括：藉向致茂公司購買、致茂再向亞登公司購買「GA520系統」的方式，由致茂匯款2000多萬元到曾明煇擔任實際負責人的亞登帳戶，掏空和進2000多萬元；又與華鈦、領凱公司虛偽採購晶圓交易，匯款2000多萬元給華鈦，再次掏空和進；又以向金鼎公司租賃花蓮芒果旅店的名義，掏空和進公司2000萬元；還透過赫茲公司，以掩飾與亞登公司間關係人交易的事實，亞登卻未付代工費，致使和進遭受損失。

龔俊仁抗告主張，沒有事實可認定他有勾串之虞。但高院認為，對於公司金錢為何流向私人帳戶或亞登公司帳戶，龔、曾的供述差異很大，和進和華鈦等4公司的交易、往來情況，有待檢方繼續調查釐清，龔為了脫免刑責，有勾串共犯與證人的高度可能性。

龔俊仁還主張他罹患慢性疾病，被羈押後，曾經緊急戒護送急診。但高院認為，看守所內本來就有醫療設備和人員，可給予照護，縱使他有不適，也可再次戒護送急診治療，且他急診後已出院、返回看守所，難以認定他的病情達到「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的撤銷羈押要件，因此駁回抗告。

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