涉虛擬交易掏空數千萬 和進電子前老董等2人遭聲押

2019-05-22 08:34

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司和進電子被檢舉涉及財報不實，以不實虛擬交易等方式，掏空公司上億元，流入私人帳戶，檢調昨兵分9路搜索和進及約談該公司前董事長龔俊仁、副董事長陳盈全、電子事業部經理曾明煇等16人，陳盈全未到案，今早依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信及財報不實等重罪，有串證之虞為由，將龔、曾2人聲押禁見。

同案被告包括華鈦光電前實際負責人李建興，昨天下午6點多訊後，諭令20萬元交保，其餘人則獲請回。

檢調獲報，2013至2015年間，龔男等人涉嫌以虛擬交易等方式，購買測試晶圓的相關設備，並做假帳虛增購買機台設備金額2000多萬元，之後再將晶圓設備賣給從事經營飲水機事業的公司，涉嫌假交易。

另外，和進涉嫌隱匿關係人交易，先以上千萬元承租花蓮市某旅館，再以2400萬元取得旅館經營權，之後拉高旅館的月租金，從15萬元增加至22萬元，間接掏空和進，相關不法款項有部分回流至私人帳戶中。

而龔、陳2人於2013年入主和進電子並擔任董事長及副董事長期間，得知該公司有3億元土地售出利多消息，曾向金主借款買進自家股票，並於公司重大訊息公布前，事先透露給湯姓友人，協議平分不法獲利，未料股價不漲反跌，龔、陳因而涉及內線交易前案，新北地院去年4月，依違反證交法分別判龔、陳2人3年3月及3年2月徒刑。

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