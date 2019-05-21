涉虛擬交易掏空上億 和進電子前老董等12人列被告

2019-05-21 17:10

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司和進電子被檢舉涉及財報不實，以不實虛擬交易等方式，掏空公司上億元，流入私人帳戶，台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站，兵分9路搜索和進及該公司前董事長龔俊仁、副董事長陳盈全等16人，其中龔、陳等12人列被告，全案朝違反證券交易法之非常規交易、特別背信及財報不實等方向偵辦。

檢調獲報，2013至2015年間，龔男及陳男涉嫌以虛擬交易等方式，做假賬掏空公司上億元。而2人於2013年入主和進電子並擔任董事長及副董事長期間，得知該公司有3億元土地售出利多消息，曾向金主借款買進自家股票，並於公司重大訊息公布前，事先透露給湯姓友人，協議平分不法獲利，未料股價不漲反跌。

龔男及陳男所涉內線交易前案，新北地院去年4月，依違反證交法分別判龔、陳2人3年3月及3年2月徒刑。

該前案判決指出，龔、陳取得和進電子經營權後，得知公司將以3億1200萬元出售新北五股區的1筆土地，兩人認為售價高於市價，處分該筆土地將使和進由虧轉盈，對於和進股價及營收損益有重大影響，因此向王姓金主借款5千萬，請王買進和進股票，持股期間每月付王2%利息，股票售出若有損失則由兩人承擔、獲利的話則七、三分，王於同年10月21日此重大消息公布前，陸續買進和進股票633張，未料最後出脫反倒賠15萬餘元。

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