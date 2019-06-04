檢舉達人又出江湖 草屯攤販吃紅單叫苦連天

2019-06-04 13:38

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮檢舉達人近日重出江湖，檢舉芬草路的大觀商圈間攤販違規佔路，10多個攤販都被草屯警方開出紅單，攤販苦不堪言，直稱「整晚賺的都不夠繳罰款！」，警方無奈地表示，直接檢舉到縣警局，不開單即會被檢舉包庇，希望鎮公所能協助處理攤販問題。公所應允商量更好的解決方法。

今年警方實施具名檢舉後，草屯鎮的檢舉交通違規案件銳減，但一年半前針對芬草路大觀商圈的攤販檢舉則又出現，草屯警分局中正派出所，昨夜出動針對佔用道路設攤的攤販，依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款的規定開罰，攤販須繳1200元的罰款。

林姓攤眅說，罰款比一個晚上賺的還多，生意都白做了，景氣不佳，攤販賺的是辛苦錢，若一直被開單，生意也做不下去了。

草屯警方則表示，民眾打110檢舉，檢舉到縣警局，警方不得不處理，否則會被檢舉警包庇攤販。其實攤販是由公所管理，公所若要警方配合給予勸導期，方也會全力配合。

草屯鎮公所農經課指出，公所對攤販的管理是依據南投縣攤販管理自治條例規定來做，能體諒攤販營生的辛苦，但自治條例也規定不能影響交通安全，早市部分將向縣府爭取芬草路市場路段作為徒步區，而晚市部分則會與在地民代和里長等人協商，看能否有更好的方法，能在不影響交通，及能給攤販做生意之間找到平衡點。

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