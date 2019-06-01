警找到佈滿藤蔓贓車 也找回過世車主與姊姊回憶

2019-06-01 14:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓女子與胞弟感情很好，常一起共乘胞弟名下機車出遊留下不少回憶，未料3年多前胞弟因病亡故，機車也遭竊，台中市第六分局一名尋車高手日前查緝贓車時，意外在一處荒廢空地一隅，發現該部已佈滿藤蔓的贓車，儘管機車殘值不高，但潘女接獲員警通知時內心仍充滿喜悅，也算是了卻一樁心願。

台中市第六分局分局長盧廷彰說，該分局永福派出所前方豎立一塊名為「守護」的石碑，要傳遞的理念正是彰顯警察犧牲奉獻默默付出的服務精神，敦促每位員警們，努力守護著人民的生命財產與安全。

尤其是該所警員周文彬對查緝贓車更是充滿熱情，上週到清泉崗基地附近追查竊盜集團時，意外在一處荒廢空地的一隅，發現一輛蔓藤纏繞包覆車身僅露出一小截號牌，看似荒廢多時的摩托車，眼尖周員查詢發現竟是失竊多年的贓車，經檢視車體後，除遭蔓藤包覆外，外觀保存依舊完整。

周員隨即通知車主姊姊潘女前來領回時，潘女從佈滿蔓籐的車體中，一眼就認出是胞弟3年前失竊的車輛；潘女向周員說，與胞弟感情很好常共乘該輛機車出遊，10餘年來陪伴他們姊弟走過無數個酸甜苦澀的光景，或許對他人而言車輛殘值不高，但對她來說有很獨特的紀念價值。

雖然胞弟早在3年多前已不在人世，機車也遭竊，但內心仍衷心期望能有找回機車的一天，誰知一晃眼就經過許久，接獲周員通知尋獲車輛時內心充滿喜悅，也了卻一樁心願。

而蔓藤包覆著車身保護不受風吹日曬，就像守護著姊弟這段遭封存的回憶，靜靜的等待警方揭開蔓藤那一瞬間，就如同波麗士守護人民生命財產與安全一般，尋回姊弟倆之間的共同回憶。

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