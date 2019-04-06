竊車賊奪命 彭淮南親哥

2019-04-06

〔記者王駿杰／新竹報導〕三十二歲男子張陳維昨晨駕駛已報失竊的未掛車牌小貨車，在新竹市區違規紅燈右轉時被警方盯上，他為了甩脫追捕，以約六十公里車速在巷弄內亂竄，飆到天公壇旁巷口，撞飛騎機車的前中央銀行總裁彭淮南的八十七歲胞兄彭淮澤，彭翁傷重不治；張男後來又慌張自撞路邊車輛，棄車逃逸時被警方逮捕。

開贓車紅燈右轉被盯上 飆竄市區

彭淮南獲知後從台北趕回新竹老家，並到市警局了解情況，他雖內心悲痛但力持鎮定；家人痛心說，彭翁身體向來硬朗，無病未用藥，昨起個大早要去天公壇拜拜，沒想到被竊車賊衝撞枉死。

衝撞彭翁機車又撞兩車 棄車逃逸

新竹市警局第一分局南寮派出所一輛巡邏車，昨晨四點五十分行經延平路三段、中清路一段路口附近，見張男駕駛的小貨車遇紅燈仍右轉，警方欲攔查，張男加速逃逸。警方說，當時開警示燈、鳴警號命令對方停車，未獲理會，保持三個車身以上距離尾隨，並通報線上警網攔捕。

張男在市區亂竄，包括開進巷弄時目測時速仍至少有六十公里，一路逃至中山路四三一巷口天公壇旁，高速衝撞彭翁的機車，彭整個人彈飛重摔在地，機車則飛向旁邊約三公尺路邊，警方呼叫救護車將彭翁送醫，但因遭高速撞擊顱內出血，送醫不治。張肇禍後續逃，直到車子撞上路邊兩輛轎車才棄車逃逸，隨後落網。

嫌犯涉毒案 辯稱小貨車是借來的

有毒品、竊盜等前科的張男，供稱日前涉入一件毒品案開庭，他未到庭，以為遭通緝才會心虛逃逸；另辯稱小貨車是向友人借來的，過程中感覺撞到路邊轎車，不知撞到人。警方查出，張男尚未被通緝，他駕駛的小貨車於三月廿二日通報失竊，不排除是他偷來代步。

彭翁家住新竹市區、緊鄰公園，家屬為了辦理治喪事宜拉下鐵門。鄰居說，彭翁為人親切，歎道：「他的運氣真是不好！」

新竹市警一分局長蕭惠珠說，員警尾隨過程遵行交通規則行使優先通行權，並善盡注意義務，全程保持適當距離，有沿途監視器畫面佐證。

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