「101玩具王國」槓管委會 判決出爐「贏一半」

2019-05-31 13:48

〔記者溫于德／台北報導〕業界頗富盛名的「101玩具王國」，在台北市精華地段的大安區安和路擁有一間金店面，4年前結束營業後原欲租給餐飲業者，但大樓管委會搬出管理規約規定，拒絕餐廳進駐；「101玩具王國」不服，提告請求確認管理規約無效並求償780萬元租金損失。台北地院審理後認定，管理規約應屬無效，但求償租金損失則無理由，全案仍可上訴。

101玩具王國指出，2015年起，有多家餐飲業者表達承租意願，但，中榮大樓管委會均以管理規約明定：「住戶不得在大樓內經營任何工廠、特定管制行業或有影響住戶安靜安全之行業。如：...餐廳及麵、飯、麵包等食品、小吃業等行業。」為由拒絕。

101玩具王國認為，中榮大樓屬住商混合式大樓，規約明顯過於限制財產權，不符比例原則，且有濫用權利之嫌；101玩具王國也說，知名餐廳「悅上海」2016年曾願以每月65萬元承租，卻卡在規約無法成行，因而求償1年租金損失780萬元。

管委會則辯，大樓禁止餐廳業進駐，可大幅提升住戶享有環境品質的公共利益，比起租給餐飲業的私人利益，更值得保護，否認違反公序良俗或有權力濫用情形。

法官認為，依台北市土地分區管制自治條例規定，該店面確實可作為食品或小吃等行業用途；此外，中榮大樓領有使用執照，一旦符合台北市都市計畫及土地使用分區管制等相關規定，店面作為經營「餐廳及麵、飯、麵包等食品、小吃等行業」使用，符合法律規定。

法官最終認定，中榮大樓規約限制101玩具王國不得就房屋作為餐飲使用，有違公寓大廈管理條例、都市計畫、建築管理等規定，確實違反公序良俗；況且，管委會雖欲達成「保障住戶安靜、安全」目的，但採取手段已過度限制101玩具王國使用或收益，不合理侵害人民財產權，違背憲法保護人民財產權意旨，同時違反國家社會一般利益，因此判決該規約無效；但求償租金損失則無理由，予以駁回。

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