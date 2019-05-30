獨家》上夜店嗨過頭！ 台科大博士生竟猥褻六旬清潔婦

2019-05-30 18:06

〔記者錢利忠／台北報導〕來自衣索比亞的台灣科技大學機械系30歲博士生Dawit Bogale Alemayehu（David），到台北市信義區夜店狂歡，竟趁醉意猥褻60歲的清潔婦，檢警比對被害婦人說詞及監視器畫面後逮捕David到案，因他在台求學開銷全靠獎助學金支應，台北地檢署考量他沒資力辦保，依強制猥褻罪諭令他限制出境、出海及住居。

來自衣索比亞的David曾受北市某國中邀請，到學校與師生分享他的人生經歷，並用英文介紹HIV病毒及愛滋病防治，他當時透露自己是在街上長大，不知道未來是什麼，每天都要煩惱下一餐在哪，甚至曾3、5天沒吃東西，直到來台求學，有地方住、有食物吃，還有乾淨的水可用，猶如置身天堂，是他人生中最幸福的時光。

不料，David上月底在夜店狂歡後，卻脫序失控猥褻清潔婦人，吃上最重可處5年徒刑的強制猥褻罪官司，且他在台涉及刑事案件，獎助學金恐因此被取消，面臨歸國的命運。

檢警調查，今年4月26日晚上，David與友人趁夜店舉辦Friday night活動時，前往信義區Neo19大樓裡的夜店狂歡，直到隔日27日清晨6點多，他下樓離開時見1名婦人在2樓打掃，竟趁婦人毫無防備之際掏出下體磨蹭，嚇得婦人放聲呼救。婦人的呼救聲引來其他民眾以及北市信義分局巡邏員警的注意，清潔婦事後指認是David犯案，他因此被檢警循線逮捕到案。

來自衣索比亞的台灣科技大學機械系博士生Dawit Bogale Alemayehu（David），訊後被台北地檢署依強制猥褻罪，諭令限制出境、出海及住居。（記者錢利忠攝）

來自衣索比亞的台灣科技大學機械系博士生Dawit Bogale Alemayehu（David），曾受邀至北市某國中演講，分享他的人生經歷。（照片擷取自台北市政府教育局官網）

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