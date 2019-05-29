為1千元持槍上門討債 男子與警扭打遭壓制

2019-05-29 10:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區晚間傳出一宗歹徒持槍侵門踏戶到民宅討債案件，兇惡歹徒掏槍不斷瞄向被害人，甚至作勢開槍，被害人擔心遭射中，嚇得躲回住處，鄰居擔心持槍歹徒傷及無辜報案，警方到場時，剩下餘悸猶存的被害人與目睹鄰居，員警轉為擴大搜尋，在附近暗巷內發現持槍歹徒，歹徒還持槍與警扭打，多名員警湧上壓制歹徒，打落手槍，確認是玩具槍，圍觀民眾才鬆口氣。

土城區28日晚間8時許獲報，裕民路一帶發生歹徒持槍現身民宅疑有糾紛，持槍男不斷吼叫，要被害人還錢，被害人嚇得走避，因該區人口稠密，附近住戶目睹持槍歹徒囂張行徑，擔心持槍男波及無辜民眾，連忙報案，員警到場只剩下飽受驚恐的李姓被害人與住戶。

警方找到34歲李姓被害人，李男指稱，他因故積欠33歲王姓男子1000元債務，對方催討不成，帶槍到他家討債，他見對方帶槍，不敢激怒對方，未料對方自恃帶槍壯膽，不斷挑釁要他還錢，他擔心遭遇不測，只好假意拿錢，逃回住處躲避。

警方轉到附近搜尋，在暗巷內找到王姓歹徒，王男當時持槍徒步逃逸，見警圍捕，他還持槍試瞄，頑強抵抗，員警一度躲避，王嫌疑因不熟悉地形，竄入死巷，逃出時遭遇警網，王嫌雖作勢出槍，被一湧而上包圍他的壓制歹徒，確認打落的竟是玩具槍，總算鬆口氣。但王嫌被逮後，還嗆警「我做了甚麼，這樣不行嗎？我做了嗎？」行徑囂張，隨即被帶回警所。

王嫌辯稱，李男與他是友人，因故向他借了1000元，久未歸還，他憤而持玩具槍討債，警方續追雙方債務是否因賭博或其餘不法造成，今將王嫌依恐嚇罪嫌送辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法